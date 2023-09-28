كرم جبر: الإعلام وظيفة لن تنتهي والجامعات مطالبة بمواكبة التكنولوجيا

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

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قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مصر، إن الإعلام وظيفة لن تنتهي، وخريج الإعلام في السنوات المقبلة سيبقى المطلوب رقم 1 في قائمة الوظائف، لأن الحكومات وجميع القطاعات بحاجة إلى إعلاميين مدربين ومؤهلين لتوصيل الرسائل المطلوبة، تمتلك المهارات الإبداعية والتقنية التي تواكب لغة العصر وهي التكنولوجيا المتقدمة.

ولفت إلى أن الكثير من الوظائف الإعلامية الحالية ستنتهي مثل الحضور المباشر للمؤتمرات، فبعد سنوات سيعقد المؤتمر عن طريق الميتافيرس أو بشكل افتراضي، ويجب أن نهيئ الشباب الإعلاميين على التعامل مع هذا النوع من ناحية التكنولوجيا والتدريب على الوسائط الحديثة للثورة التكنولوجية، ومن ناحية أن طريقة الحوار التي تتطلبها المؤتمرات الافتراضية وهي طريقة سهلة وسريعة فلا بد من إعداد الإعلاميين وتأهيلهم.

وأشار في تصريحات صحافية على هامش انعقاد منتدى الإعلام العربي إلى ضرورة أن يكون مؤشرات لكليات الإعلام في الوطن العربي بحيث تقدم خريجين يتطلبهم سوق العمل مؤهلين بالمهارات المطلوبة ولا يضافون إلى صفوف العاطلين عن العمل، وعدم تبديد الموارد في تخريج شباب لا يوجد لهم وظائف في المستقبل.

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