خلفان بلهول في لقاء مع «سبوتنيك»: «دبي للمستقبل» مختبر عملي لتجربة التقنيات المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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أكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المؤسسة تعد مختبراً عملياً للمدينة من أجل تجربة تقنيات مستقبلية تصب في صالح الإمارات.

وأضاف في لقاء مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، على هامش مشاركته في منتدى الإعلام العربي في دبي، إن هذه التقنيات الحديثة المهمة تحتاج إلى عملية مواءمة مع التشريعات والقوانين لتتماشى معها.

ولفت إلى الذكاء الاصطناعي وتدخله في الكثير من المجالات، والمخاطر التي تحيط باستخدام هذه التقنيات، فيما وصف مخاوف البعض من استخدامها بالطبيعية.

ورداً على سؤال حول وصف تجربة مشاركته في منتدى الإعلام العربي بدبي، قال خلفان جمعة بلهول: «أنا سعيد جداً بالتواجد اليوم في هذا المنتدى المهم والحيوي، والذي يناقش أموراً مهمة متعلقة بالإعلام في المنطقة العربية، والمؤشرات والمؤثرات التي تحيط به، وكذلك يناقش أمور أخرى مهمة وأدوارها في هذه الصناعة، أهمها الذكاء الاصطناعي، ودور التقنيات الحديثة، وكيف يمكن أن تؤثر على الإعلام العربي».

وصف سهل

وعن أهداف مؤسسة دبي للمستقبل وطبيعة عملها قال خلفان: «يمكن وصف عمل مؤسسة دبي للمستقبل بأسهل طريقة كما ذكرها دائماً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث وصفها بأنها مختبر دبي، وهو مهيأ لتجربة تقنيات جديدة مستقبلية يمكن أن تصب في صالح المدينة، وتحتاج هذه التقنيات لجهد وبيئة تجريبية، كما تحتاج هذه الخطوات إلى تمكين من القيادات في دولة الإمارات».

دعم

قال خلفان: إن المؤسسة حصلت على كل الدعم والتمكين من قبل القيادة، فيما تركز المؤسسة على الكثير من القطاعات المهمة، أبرزها التنقل الذكي، والذكاء الاصطناعي، وكذلك التقنيات ثلاثية الأبعاد، وغير ذلك من البحث والتطوير.

وعما تحتاجه دبي لتطبيق التقنيات بالطريقة المطلوبة، قال: إن كل الأمور الحديثة والتقنيات التي سبق ذكرها مهمة جداً، لكن لا بد أن تكون هناك عملية مواءمة مع التشريعات والقوانين، بحيث تكون مرنة وتتناسب وتتماشى مع هذه التقنيات، وهذا دور المؤسسة.

مخاوف طبيعية

وبشأن المخاوف من الذكاء الاصطناعي وتدخله في الكثير من الوظائف والأعمال مستقبلاً، رأى أن هذه المخاوف والهواجس لدى البعض فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي طبيعية وضرورية، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لأن تكون هناك دراسة حقيقية وفعالة لهذه المخاطر، خاصة أن الذكاء الاصطناعي يتعلم ويتطور كل ثانية أكثر من السابق.

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