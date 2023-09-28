«كهرباء دبي» تسلّط الضوء على جهودها في مجال الاستدامة ودعم الشباب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي حضوراً نوعياً في الدورة الـ21 من منتدى الإعلام العربي، الذي شاركت فيه الهيئة بوصفها شريك الاستدامة.

واستعرضت الهيئة خلال منتدى الإعلام العربي أهم مشاريعها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وعند اكتماله سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

كما شارك عدد من مهندسي الهيئة الشباب في جلسة نقاشية تحت عنوان «الشباب والتغير المناخي»، حيث سلطوا الضوء على جهود الهيئة لدعم تأهيل وتمكين الشباب وتحفيزهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم في مجال العمل المناخي والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز