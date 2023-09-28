ريم الكمالي: دور الناشرين المحليين مهم لدعم الكتّاب ونقل إبداعاتهم

المصدر: دبي - البيان

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ناقشت جلسة حوارية مع الكاتبة الإماراتية ريم الكمالي، تفاصيل روايتها الجديدة «يوميات روز»، التي جرت أحداثها في ستينيات القرن الماضي بمنطقة الشندغة؛ أعرق وأقدم منطقة سكنية في دبي، قبيل قيام اتحاد دولة الإمارات.

وتطرق محاور الجلسة عامر بن جساس الإعلامي في «أبوظبي للإعلام»، خلال نقاشها إلى الأبعاد الفنية التي اعتمدتها الروائية في بناء الشخصيات ودلالات الزمان والمكان، بالإضافة إلى مناقشة أهمية دور النشر في الترويج للأدباء داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن أهم التحديات التي تواجه الكُتّاب في هذا الشأن.

وأوضحت الكمالي أن الرواية تجري تفاصيلها في منتصف ستينيات القرن الماضي، وبطلتها الطالبة «روزة» القارئة المحترفة، التي لديها ملكة الكتابة، والتي لم تتمكن من الذهاب ضمن بعثة دراسية بعد المدرسة، لدراسة الأدب العربي في دمشق، فتعود إلى منزل والدها في منطقة «الشندغة» في دبي، لتصب غضبها في يومياتها التي أخفتها عن العيون.

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