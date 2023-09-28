محمد بن زايد: في ذكرى مولد نبينا الأكرم أدعو الله أن يُنعم على عالمنا بالأمن والاستقرار

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن ينعم الله على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار، في ذكرى مولد نبينا الأكرم، وأن تفيض الرحمة التي جاء بها، صلى الله عليه وسلم، سلاماً ومحبة وتسامحاً على البشرية جمعاء.

أمنيات

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «X»: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ». في ذكرى مولد نبينا الأكرم، أدعو الله تعالى أن ينعم على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار، وأن تفيض الرحمة التي جاء بها، صلى الله عليه وسلم، سلاماً ومحبة وتسامحاً على البشرية جمعاء.

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أبناء دولة الإمارات وشعوب العالم الإسلامي، بذكرى مولد نبي الرحمة، وأكد سموه أن ذكرى مولد نبينا الأكرم مناسبة عظيمة، نجدد فيها التمسك بديننا الحنيف، واتباع نهج خير البشر.

حيث دوّن سموه في حسابه عبر منصة «X»: «نهنئ أبناء دولة الإمارات، وشعوب العالم الإسلامي، بذكرى مولد نبي الرحمة.. مناسبة عظيمة، نجدد فيها التمسك بديننا الحنيف، واتباع نهج خير البشر.. نسأل الله أن يديم علينا نعم الأمن والأمان، وأن يعم الخير والسلام شعوب العالم كافة».

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