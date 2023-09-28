«الاتحاد للكهرباء» و«كهرباء الشارقة» تدشنان مرحلة للربط المائي

المصدر: الشارقة – أحمد أبوالفتوح

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دشنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أمس، المرحلة الثانية من أعمال الربط المائي الاستراتيجي بين الطرفين، لتغذية نقطة الربط بمحطة ضخ حمدة.

بـما يقدر بـ 24 مليون غالون يومياً من المياه المحلاة الصالحة للشرب. حضر احتفال التدشين المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وسعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بحضور عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام الهيئة، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وكشف آل علي، عن حجم استثمارات الشركة في قطاع المياه خلال العامين الماضيين، والتي بلغت أكثر من 5 مليارات درهم، بهدف تلبية الطلب المتنامي على المياه بالمناطق التي تغطيها الشركة في إمارات الدولة، دعماً لمختلف القطاعات الاستهلاكية ودفعاً لعجلة النمو الاقتصادي فيها، من خلال الدور الذي تقوم به الشركة في تحقيق الأمن المائي، مثل «محطة نقاء لتحلية المياه» بإمارة أم القيوين، ومراكز تخزين وتوزيع المياه التي دخلت الخدمة في المناطق التي تغطيها الشركة بالمناطق الشمالية للدولة.

ودعا آل علي، أصحاب المزارع لتحديث بياناتهم في الشركة للاستفادة من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بدعم أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود، لتخفيف أعباء أسعار الكهرباء المستخدمة في عمليات الزراعة، مشيراً إلى أن عدد أصحاب المزارع المسجلين في قاعدة بيانات الشركة بلغ أكثر من 1000 مستفيد.

ربط مائي

وأكد المهندس آل علي، أن مشروع الربط المائي الاستراتيجي مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، يُترجم رؤية القيادة بشأن تكامل العمل المؤسسي في قطاع المياه، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة المائية وحُسن إدارة الإمداد المائي في البلاد، كما أنه يُسهم في تحقيق مُستهدفات استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036، وهي الاستراتيجية التي كشفت عنها وزارة الطاقة والبنية التحتية قبل سنوات.

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