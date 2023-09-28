وفد شبكة الإمارات للمستقبل يطّلع على ممارسات وزارة الداخلية

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من شبكة الإمارات للمستقبل وزارة الداخلية للاطلاع على تجربتها في مجال تعزيز الجاهزية للمستقبل، والتعرف على أفضل الممارسات والمشاريع والخدمات الاستباقية الهادفة لرفع مستوى الجاهزية، والاستفادة من الفرص المستقبلية الواعدة في العمل الشرطي، بما يسهم في تعزيز الشعور بالأمان في مجتمع دولة الإمارات.

وكان في استقبال أعضاء شبكة الإمارات للمستقبل اللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الضباط.

وتعرف الوفد على آلية عمل غرفة عمليات المساندة الأمنية الذكية التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني والتي حصلت أخيراً على علامة الجاهزية للمستقبل، واطلع على الأنظمة المستخدمة في عمل الغرفة والتجهيزات الحديثة ووسائل المتابعة التقنية للأنظمة الفنية المرتبطة بالغرفة، إلى جانب عدد من التقنيات المبتكرة والأنظمة الشرطية الذكية.

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