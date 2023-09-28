«نيابة دبي» تنظم ورشة تعريف بالثقافة المؤسسية

المصدر: دبي- البيان

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نظمت النيابة العامة بدبي، ورشة بعنوان «الثقافة المؤسسية»، بهدف التعريف بالثقافة الداعمة للمرونة والرشاقة المؤسسية، وتعزيز منظومة القيم الجوهرية المشتركة بين جميع موظفي النيابة العامة.

وألقى المحاضرة شرحبيل ناصر الرفاعي خبير أول تميز مؤسسي، والأستاذة منى بخيت الكتبي من إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي. وأوضح المحاضرون أهمية استعداد المؤسسات لمواجهة التغييرات والمستجدات، عن طريق التكيف، وسلاسة الأداء، لضمان استمرارية الأعمال كثقافة مؤسسية، من خلال التركيز على عاملين جوهريين، محور المرونة المؤسسية، ومحور الثقافة والسلوك المؤسسي، ومن ثم بدأ الموظفون المشاركون في ورشة العصف الذهني، بتوليد أفكار جديدة وإبداعية، لوضع تطبيقات عملية من صلب عمل النيابة العامة، ومحاولة تضمينها في استراتيجية الدائرة، لتعزيز القيم المؤسسية .

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