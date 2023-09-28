150 مشاركاً في «أربعاء العافية» بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد العميد الدكتور سلطان الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، فعالية «أربعاء العافية»، التي نظمها مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية، وبالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، بهدف تعزيز الجهوزية وجودة الحياة، بحضور العقيد الدكتور عبدالعظيم عبدالحسين كامكار، مدير مركز التأهيل، وبمشاركة أكثر من 150 من الموظفين والمرشحين من الأكاديمية.

وأكد العقيد كامكار، أن «أربعاء العافية» تحقق نجاحاً وتفاعلاً لافتاً، ما يعكس أهمية مثل هذه المبادرات الرياضية والصحية والتوعوية لجودة حياة الموظف، وهو ما تحرص عليه المبادرة التي أطلقتها شرطة دبي لتعزيز جاهزية الموظفين، لضمان استدامة أداء المهام الوظيفية بمستوى عالٍ يحقق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة أحمد اللنجاوي، رئيسة قسم العلاج الطبيعي، والمُشرفة العامة على الفعالية، إن ما يميز «أربعاء العافية» التي أقيمت في أكاديمية شرطة دبي، تضمنت نشاطاً رياضياً وترفيهياً ومعرضاً صحياً توعوياً شمل ألعاباً رياضية ترفيهية، أسهمت بشكل كبير في تحفيز المشاركين والمشاركات بشكل أكبر لتعزيز جاهزيتهم البدنية، حيث شكلت هذه الألعاب فرصة لهم لممارسة الأنشطة في مقر العمل، وسط تفاعل ونشاط وبيئة داعمة ومحفزة، وهو ما تسعى إليه المبادرة من خلال تواجدها في مختلف القطاعات في شرطة دبي.

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