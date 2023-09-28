«صحة دبي» تكرّم اللجان وفرق العمل المتميزة

المصدر: دبي - البيان

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احتفت هيئة الصحة بدبي باللجان وفرق العمل المتميزة، التي شكلت فيما بينها دفعة قوية لمستوى أداء الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي كان لها الأثر الإيجابي المباشر في منظومة الرعاية الصحية بدبي، ومجمل الخدمات الطبية المتوفرة لأفراد المجتمع.

وكانت الهيئة قد نظمت أخيراً احتفالاً خاصاً بهذه المناسبة، بحضور عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، الذي سلم المكرمين شهادات التقدير، وأعرب عن شكره الخاص وشكر الهيئة لجهودهم، وما قدموه من أداء متميز، عكس روح المشاركة والعمل الجماعي، ومستوى الخبرات والمهارات المتنوعة، التي تزخر بها الهيئة. وبلغ إجمالي عدد اللجان وفرق العمل في سنة 2022 (38) لجنة/فريقاً، متضمنة أعضاء من هيئة الصحة بدبي، ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، وشمل التكريم اللجان وفرق العمل المتميزة.

وكان عددها 19 لجنة/فريقاً، من ضمنها لجان/فرق مؤسسية على مستوى الهيئة وأخرى مشتركة تضم أعضاء من هيئة الصحة في دبي والقطاع الصحي الحكومي والخاص في إمارة دبي. خلال الاحتفال قدمت الدكتورة ناهد عبد الخالق منصف، مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة بقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، عرضاً مفصلاً لإحصائيات اللجان وفرق العمل في الهيئة، وأهداف تشكيلها ونتائج أدائها، ولفتت إلى مستوى التحسن في أدائها خلال السنوات الثلاث الماضية.

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