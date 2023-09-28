«طلبات الإمارات» تشغل روبوت التوصيل في 3 مناطق جديدة

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

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استعرضت شركة «طلبات الإمارات» خلال مشاركتها في المعرض الذي نظم على هامش مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات في دبي نتائج التشغيل التجريبي لروبوتات «طالبوت» ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في واحة دبي للسيليكون.

حيث قامت الروبوتات بتوصيل آلاف طلبات التوصيل للمتعاملين، واختصار رحلة الوصول للمتعامل من 25 دقيقة إلى 13 دقيقة. وأعلنت الشركة عن تحديد 3 مناطق جديدة لتشغيل الروبوتات فيها والعمل على إنهاء تراخيص تشغيل طائرة الدرون لتوصيل الطلبات.

خدمة مبتكرة

وأوضحت الشركة أن هذه المبادرة جاءت للتشجيع على استخدام وسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، انطلاقاً من سعي إمارة دبي إلى تحويل 25 % من رحلات وسائل النقل إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول 2030.

مشيرة إلى أن المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي شملت قاطني مشروع فلل السدر في واحة دبي للسيليكون الذي يتألف من أكثر من 1200 فيلا راقية لتوصيل الطلبات من المحال التجارية والمطاعم في مركز السدر للتسوق باستخدام ثلاثة روبوتات لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، وتدعم هذه الخدمة المبتكرة الطموحات الهادفة إلى دعم سائقي التوصيل في توصيل الطلبات من خلال الاعتماد جزئياً على الروبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات لمسافات قصيرة، ما يسهم في زيادة كفاءة أسطول التوصيل وتقليل انبعاثات الكربون.

وتوظّف الروبوتات الجديدة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتوصيل الطعام ونقل الطلبات من أقرب المطاعم المشاركة إلى أبواب منازل فلل السدر، ويمكن للعملاء استخدام الخاصيات المدمجة في تطبيق «طلبات» لتتبّع مسار الروبوت على الخريطة، كما يجري إعلامهم لدى وصوله إلى محطته النهائية، وعند وصول طلبهم، يتمكن العميل من فتح المقصورة الآمنة باتباع الخطوات الواردة في التطبيق.

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