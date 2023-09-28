خبراء يؤكدون دور البنية الرقمية للتشغيل الأمثل

المصدر: دبي - البيان

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أكد المشاركون في جلسة حول «معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية للمركبات ذاتية القيادة»، والتي أقيمت في اليوم الثاني والختامي لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، أهمية وجود بنية تحتية رقمية حيوية لدعم الاستخدام والتشغيل السهل والأمثل للمركبات ذاتية القيادة.

وأشار المشاركون في الجلسة النقاشية، والتي أدارها، دينيس هيكمان، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في شركة FEV Consulting، إلى أهمية بناء نظام بيئي رقمي قوي وموثوق لتكنولوجيا القيادة الذاتية، خصوصاً في وسائل النقل العام والطرق المبرمجة.

وأجمع المشاركون في الجلسة على أهمية العمل على توفير تلك البنى التحتية للمركبات ذاتية القيادة، والتي يكون لها الأثر الكبير في المستقبل في انتشار وسائل التنقل ذاتية القيادة بميزاتها ووضع الحلول والتخطيط طويل الأمد لتقديم الخدمات بصورة أفضل في المستقبل.

وشارك في الجلسة الدكتور إنريكا بابا من قسم التخطيط والنقل، جامعة وستمنستر، وأرنو دي لا فورتيل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، هيكس للتكنولوجيا، والدكتور أكيلي فونزون، أستاذ تحليل وتخطيط النقل في جامعة إدنبرة نابير.

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