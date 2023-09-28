جلسة تناقش مستقبل الروبوتات في توصيل الطلبات

المصدر: دبي - البيان

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أقيمت جلسة حوارية بعنوان «مستقبل الروبوتات في توصيل الطلبات» في اليوم الختامي لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، تحت شعار «تمكين مستقبل التنقل».

وتحدث في الجلسة الدكتور ماركو بيلونيك، مؤسس شركة سويس مايل، حيث استعرض خلالها التأثير التحويلي لهذه الروبوتات في تقديم خدمات التوصيل السريعة بطريقة أكثر نظافة وأماناً وتكلفة منخفضة.

التصميم

وقال إن الروبوت المتحول عبارة عن آلة، رباعية الأرجل، وشبه بشرية، يؤدي مهارات تحرك استثنائية والقيادة بسرعات فائقة والتغلب على العوائق الصعبة، وتمكين التنقل السلس في البيئات المختلفة مثال المناطق الزراعية والصخرية والإنفاق ويمكن التعامل معه بأكثر من لغة وبخاصية اللمس.

وأوضح أنه تم تصميم الروبوت كوسيلة توصيل مستقلة، لكن تطبيقاته من المقرر أن تذهب إلى ما هو أبعد من تسليم الطرود، في الوقت المحدد يستطيع الروبوت القيادة على أربع عجلات، أو التحول للوقوف على قدمين بارتفاع ستة أقدام في شكل المستقيم، ويستخدم نظام لتحديد المواقع وأجهزة استشعار وكاميرات للتنقل بشكل مستقل، وقادر على التبديل بين تكوين العجلتين أو الأربع عجلات، ليصبح ذا قدمين، يغير الروبوت شكله تلقائياً اعتماداً على العوائق التي يواجهها.

يتم التحكم في حركته من خلال نظام الذكاء الاصطناعي ليكون أفضل مرونة مقارنة مع الروبوتات التقليدية. إلى جانب قدرته على تسليم حمولات تتراوح بين عمليات الشراء عبر الإنترنت إلى الإمدادات الطبية وتوصيل الطرود، يمتلك الروبوت أيضاً نظاماً لرسم خرائط البيانات.

مزايا

وتحدث الدكتور بيلونيك عن ميزات هذه الروبوتات في تقليل انبعاثات الكربون، وتقليل الازدحام المروري، وتحسين رضا العملاء.

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