ابتكارات وتقنيات مستدامة في المعرض

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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عرض المشاركون في المعرض المصاحب لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة أبرز الوسائل في مجال المواصلات والتنقل، وأحدث الابتكارات التي تم توصل لها خلال السنوات الماضية وأحدثت فارقاً في تهيئة هذه الوسائل لتكون أكثر استدامة وتسهم في الحفاظ على البيئة، وتقلل التكاليف التشغيلية والاعتماد على الكادر البشري.

كما عرض المشاركون خططهم المستقبلية في تطوير التقنيات في وسائل النقل بمختلف أنواعها، والتجارب التي يجرونها على مشاريعهم. وقدم أكثر من 60 عارضاً يمثلون العديد من الشركات الرائدة، من بينها جنرال كروز، والمركز الميكانيكي للخليج العربي، والشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وروبتيلا، وإس جي إس جلف، والنابودة، وترابيز، وماينوس زيرو، ودبي للتكنولوجيا، وطلبات، وبيستراك، أحدث التقنيات في مجال التنقل الذكي المستدام، وأتيح للزوار الفرصة للتعرف على مركبات كروز ذاتية القيادة التي سيتم إطلاقها في دبي بالتعاون مع شركة كروز الرائدة في صناعة المركبات ذاتية القيادة في نهاية العام الجاري 2023، كما استعرضت مجموعة الفطيم إحدى شاحنات فولفو الكهربائية الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والتي تعمل الشركة على تطويرها لزيادة أميال المسافة المقطوعة.

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