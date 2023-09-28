حمدان بن زايد: نستلهم من رسالة نبينا العظيمة قيم التسامح والتآخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً أننا نستلهم من أخلاق نبينا محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ ورسالته العظيمة الدروس والعبر ونشر قيم التسامح والتآخي التي أوصانا بها.

وقال في تدوينة عبر حسابه في منصة «X»: «في ذكرى المولد النبوي الشريف .. نستذكر مآثر وسيرة نبينا محمد ــ صلّى الله عليه وسلم ــ ونستلهم من أخلاقه ورسالته العظيمة الدروس والعبر ونشر قيم التسامح والتآخي التي أوصانا بها.. نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والازدهار».

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