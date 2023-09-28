«دبي الرقمية» تمهد للجيل الثاني لنظم الموارد الحكومية

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت هيئة دبي الرقمية، المرحلة التمهيدية لمشروع الجيل الثاني لنظم الموارد الحكومية 2.0 للجهات الحكومية المدرجة تحت مظلة نظم الموارد الحكومية (GRP).

والتي تشمل نظم المالية والموارد البشرية والرواتب والمشتريات والعقود وإدارة وصيانة الأصول، لتعزيز التكامل الحكومي ورفع الكفاءة والإنتاجية للجهات الحكومية وتلبية لاحتياجاتها المستقبلية من خلال توظيف أحدث التقنيات الناشئة.

وتطرقت الهيئة في حفل الإطلاق، إلى سبل وآليات تطوير هذه النظم والارتقاء بها بما يتوافق مع مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في تأسيس أنظمة رقمية سهلة وسلسة وشاملة للخدمات الحكومية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في ظل المشهد الرقمي العالمي المتغير بوتيرة متسارعة، وبما يقدم ممكنات رقمية حديثة للجهات ويضمن تحقيق رؤية فعالة ومتكاملة للعمليات الحكومية.

وقال مطر سعيد الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «نسعى في الجيل الثاني من نظم الموارد الحكومية للارتقاء بآليات العمل، والتمكين لمستويات جديدة من الحوكمة الشاملة، وإلى تخطيط وإدارة أفضل لعمليات الموارد البشرية والأنظمة المالية والمشتريات وغيرها من المهام، والارتقاء كذلك بقدرات وخصائص نظم الموارد الحكومية، والاستفادة القصوى من التقنيات الناشئة، في بيئة تشغيلية تتميز بأعلى مستويات الأداء والأمان».

وأكد الحميري أن نجاح المشروع مرهون بمشاركة الجهات الحكومية وجهودها التي ستسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة في مجال التحول الرقمي.

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