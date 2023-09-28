انتهاء فترة تلقي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لانتخابات «الوطني» اليوم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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تغلق اللجنة الوطنية للانتخابات 2023، ظهر اليوم الخميس، باب تلقي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين النهائيين البالغ عددهم 300 مرشح ومرشحة، لخوض غمار السباق البرلماني إلى قبة المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأشارت اللجنةإلى أن قرارها رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، في مادة رقم 28، منح كل مرشح الحق في اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.

وبينت بأن دور وكيل المرشح يقتصر على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، بحيث يمارس وكيل المرشح صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له، لافتة في الوقت نفسه بأنها وفرت لجميع المرشحين إمكانية الحصول على استمارة طلب توكيل عن مرشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة.

الأخير

من جانب آخر، دخلت الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أسبوعها الأخير وفقاً للجدول الزمني للانتخابات الذي حدد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 أكتوبر موعداً لانتهاء الحملات التي تشهد جهوداً مكثفة من قبل المرشحين للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم.

وحثت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين على الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من الحملات الانتخابية، وعرض برامجهم الانتخابية بحرية تامة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات وذلك بهدف تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى المعايير والممارسات ذات الصلة، وبصورة حضارية مشرفة تليق بسمعة دولة الإمارات.

في المقابل، بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات، عملية تلقي طلبات تحديد أسماء وكلاء المرشحين التي تستمر حتى اليوم، حيث يحق لكل مرشح اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.

ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، حيث يمارس وكيل المرشح صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له.

وبدأ تركيز المرشحين ينصب مع اقتراب موعد التصويت على تذكير الجمهور بشعار حملاتهم الانتخابية ورقم ترشيحهم، إلى جانب الدعوة لعدم المجاملة في التصويت واختيار المرشح على أساس الكفاءة والخبرة العملية التي تؤهله للعب دور مؤثر في حال الوصول إلى المجلس.

وحدد دليل «بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات» الصادر عن اللجنة الوطنية للانتخابات، مجموعة من العوامل التي تمكن المرشح من التأثير في الناخبين وإقناعهم في التصويت لصالحه، ومنها سمات المرشح وصفاته الشخصية، إنجازاته السابقة أو المؤهلات العلمية التي يتمتع بها، إضافة إلى مواقفه من القضايا الوطنية، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأوضح الدليل أن المزج بين استراتيجية القضايا والمواقـف، واستراتيجية المزايا الشـخصية، يعزز من فرص الحملة الانتخابية للمرشح في إحداث أقصـى درجة مـن التأثير على اتجاهات الناخبين، وسـلوكهم، ومواقفهـم.

وأشار الدليل إلى أنه على المرشح تقسيم دائرته الانتخابية إلى 3 مناطق رئيسة: منطقة خط الدفاع وهي المنطقة التي تؤيده بشدة، منطقة خط الوسـط وهي منطقة الأصوات المحايـدة أي التي يمكن أن تدعمـه أو تدعم غيـره من المرشحين، ومنطقة خط الهجـوم وهـي المنطقة التي لا يتوقع الحصول منها على أصوات؛ لأن أصوات هـذه المنطقة سـتذهب إلى المرشحين المنافسين.

ولفت الدليل إلى أن مركز الثقل في أي عملية انتخابية هي الأصوات المحايدة أي خط الوسط، فهذه المنطقة هي منطقة التنازع الحقيقي على الأصوات بين جميع المرشحين، وإذا كان الشخص مرشحاً للمرة الأولى أو حديث العهد بالانتخابات، فإن منطقة الوسط ستكون له محايدة، وعلى هذا المرشح أن يبذل جهداً أكبر للوصول إلى أصوات الناخبين المحايدين.

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