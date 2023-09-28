رئيس وزراء هولندا يزور أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أمس، مارك روته، رئيس وزراء مملكة هولندا. وتعكس هذه الزيارة العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين الإمارات وهولندا، وترمز أيضاً إلى الالتزام الراسخ من البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وعقدت الأكاديمية جلسة نقاشية مع الضيف، أدارها الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، وحضرها الموظفون من مختلف الإدارات، إلى جانب طلبة الأكاديمية من برامجها المتنوعة. وناقش الطلبة العديد من الأفكار حول القضايا العالمية الراهنة، على رأسها تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في معالجة التحديات المُلحة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وقال الدكتور الظاهري: «حظي طلاب الأكاديمية بفرصة لتبادل أطراف الحديث مع رئيس الوزراء الهولندي، مع التركيز على مواضيع متنوعة، بما في ذلك الأهمية القصوى للدبلوماسية الثنائية في تعزيز المنافع المتبادلة بين الدول، كما أن رؤى وخبرات رئيس الوزراء كان لها صدى إيجابي لدى الدبلوماسيين الطموحين في الأكاديمية».

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهولندي إلى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ضمن سلسلة الزيارات الدبلوماسية الرسمية التي تستضيفها الأكاديمية على مدار العام، لإتاحة الفرصة أمام طلبتها في مختلف برامجها الأكاديمية للتفاعل ولقاء نخبة من رجالات السياسة والدبلوماسية من مختلف أرجاء العالم.

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