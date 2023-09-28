حي دبي للتنقل ذاتي القيادة محور الدورة 4 من «تحدي دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، تخصيص محور الدورة الرابعة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025، لـتصميم (حي دبي للتنقل ذاتي القيادة)، من خلال إنشاء منطقة نموذجية تشمل توفير وسائل نقل متعددة ومتكاملة في منطقة واحدة، وتسمح لسكان تلك المنطقة باختيار وسيلة النقل أو التنقل التي تتناسب معهم وتقدم الخدمة الجيدة لهم، وذلك بهدف تصميم نموذج عالمي للمدن في مجال التنقل ذاتي القيادة.

وسيكون (حي دبي للتنقل ذاتي القيادة)، الأول من نوعه عالمياً، ويضم مختلف وسائل التنقل ذاتي القيادة، من مركبات خفيفة وربوتات توصيل ذاتي القيادة، على أن يتم طرح التحدي والإعلان عن كل تفاصيله في مطلع العام المقبل 2024، وبهدف تحقيق رؤية الهيئة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة بمركز دبي التجاري العالمي الذي أقيم على مدى يومين تحت شعار «تمكين مستقبل التنقل».

وشهد معالي مطر الطاير، توقيع هيئة الطرق والمواصلات، ثلاث مذكرات تفاهم على هامش فعاليات المؤتمر، وذلك بهدف عقد تجارب لتشغيل الحافلات ذاتية القيادة في دبي. وقعت الاتفاقيتان مع الشركتين الفائزتين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وهما شركة كينج لونج الصينية، وشركة (برايت درايف)، من مصر، بهدف تبادل الخبرات في مجال الحافلات الذاتية القيادة، فيما وقعت الاتفاقية الثالثة مع جمعية مهندسي السيارات الدولية، وهي جهة رائدة في مجال التنقل وإيجاد الحلول لتوفير وسائل تنقل آمنة وصديقة للبيئة.

وقع الاتفاقيات الثلاث عن الهيئة أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وعن شركة كينج لونج، تشن وي تشيانغ الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال النقل الذكية في الشركة، وعن شركة (برايت درايف)، هشام يحيى الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، وعن جمعية مهندسي السيارات الدولية، فراند مينتشاكا رئيس حلول التنقل المستدام في الجمعية.

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