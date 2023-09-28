«مستقبل التنقل الجوي»: من مطار دبي إلى نخلة جميرا في 6 دقائق

المصدر: دبي - البيان

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أوضح دنكان ووكر الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورتس، في جلسة بعنوان (مستقبل التنقل الجوي)، خلال فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة بمركز دبي التجاري العالمي، أن التنقل الجوي يعد من أهم وسائل نقل الأشخاص والبضائع والشحنات المختلفة ويمتاز بأساليب آمنة وسلسة، خصوصاً أن قطاع التنقل الجوي يعمل بواسطة تقنيات حديثة وحسب خطط ممنهجة تم اعتمادها بعد الكثير من التجارب العلمية التي نفذتها الشركات، حيث أوضحت التجارب أن هناك عوامل وتحديات يجب إدراكها لتجاوزها وتوفير نقل جوي آمن للجميع.

تحديات

وأفاد ووكر، أن أبرز التحديات التي تواجه التنقل الجوي هي العوامل الجوية ومنها الرياح والعواصف الرملية، وبناءً على البيانات والمعلومات الناتجة عن التجارب السابقة، وتم وضع خطط لتحسين وتطوير وسائل التنقل الجوي من أجل تحقيق أهداف متعددة، منها: توفير كفاءة تشغيلية على مستوى عالٍ، وتقديم مميزات للركاب أهمها الوقت القياسي في الوصول إلى الوجهة المقصودة، إلى جانب التأكد من وسائل الأمان.

مثال عالمي

وذكر ووكر، أن إمارة دبي تعتبر مثالاً عالمياً ناجحاً لممارسة أعمال التنقل الجوي والرياضات الجوية لما تتمتع به الإمارة من أنظمة حديثة ومطارات عالمية السمعة، بالإضافة إلى الدعم والتمكين اللذين تقدمهما حكومة دبي لإنجاح هذا القطاع، من خلال مشروع (التاكسي الجوي) المتوقع تشغيله في عام 2026، والذي يحلق لمدى 241 كم كحد أقصى وتصل سرعته إلى 300 كم في الساعة.

وتطرق ووكر في جلسته عن عوامل نجاح التاكسي الجوي في إمارة دبي وهي، أن الإمارة سوف تتوفر فيها مهابط عمودية، وهي: مطار دبي الدولي، نخلة جميرا، دبي مارينا، وداون تاون، والتي ستكون من أحدث شبكات المهابط العمودية.

إلى جانب العوامل الأخرى المتمثلة في التمكين والتنسيق الحكومي والتشريعات والقوانين المنظمة، ووجود الطلب القوي على الخدمة، من المتوقع أن يساهم مشروع (التاكسي الجوي) في انخفاض زمن الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا من 46 دقيقة إلى 6 دقائق.

وفي ختام الجلسة، أوضح ووكر أن مشروع (التاكسي الجوي) وبقية النشاطات الجوية في إمارة دبي ستجعلها في صدارة مدن العالم المطبقة للتنقل الجوي بنجاح.

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