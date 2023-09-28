استعراض سلامة المركبات ذاتية القيادة

المصدر: دبي - البيان

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في جلسة بعنوان التاكسي ذاتي القيادة في دبي، أعربت براشانثي رامان نائب الرئيس للعلاقات الحكومية العالمية في شركة كروز، عن بالغ سرورها وسعادتها للعمل في دبي، مدينة الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، ومنها التنقّل ذاتي القيادة.

وقالت رامان: «نحن نعمل معاً مع هيئة الطرق والمواصلات، ونتعاون لتحقيق رؤية وتطلعات وخطط حكومة دبي الطموحة لتحويل 25 % من النقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030. ونحن جميعاً نتطلّع كذلك إلى مستقبل واعد ومشرق في مجال النقل عموماً، وفي مجال التنقّل الذكي ذاتي القيادة على وجه الخصوص في إمارة دبي».

واستعرضت براشانثي خصائص السلامة في مركبات كروز ذاتية القيادة، وتحديات التجارب الميدانية في كل من مدينة سان فرانسيسكو ومدينة دبي، والتعامل مع الظروف المناخية، وطبيعة البنى التحتية، ومنها الطرق العامة والطرق المغلقة، وسلوك سائقي المركبات في طرق وشوارع المدينتين المذكورتين، ومدى جودة أداء مركبة كروز بولت ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو، ومتطلبات البنية التحتية الرقمية والمادية للمركبات ذاتية القيادة، ومدى قدرة مركبات كروز بولت على التكيف والتوافق مع المناطق المخصصة للتشغيل في دبي.

وأشارت براشانثي رامان، إلى أن مركبات كروز بولت سيكون كلّ ميل تقطعه في تنقلاتها اليومية، ميلاً أخضر، باعتبارها مركبات ذاتية القيادة، تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل.

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