سيارة أجرة بالذكاء الاصطناعي تبلغ عن مفقودات الركاب

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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عرضت مؤسسة جمعة الماجد؛ الموزع الحصري لسيارات هيواندي في دولة الإمارات، التاكسي الذكي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وذلك في مشاركتها على هامش المعرض المصاحب لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وتمثل هذه المبادرة المبتكرة جانباً من استراتيجية مؤسسة تاكسي دبي الهادفة إلى تحسين نظام النقل في المدينة، وذلك بتزويد الجمهور خدمات آمنة ومجدية ومستدامة.

مزايا مبتكرة

وأوضحت المؤسسة أنه تم تجهيز السيارة بعدة مزايا مبتكرة، ومنها تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخدمات الفيديو والبث لتعزيز السلامة والعمليات والارتقاء بتجربة العملاء، وتقوم الكاميرات المجهزة بالذكاء الاصطناعي في داخل السيارة بمراقبة عناصر مختلفة، ومن ذلك تلبية السائق ورصد الاستجابة ومؤشرات السلامة الأخرى لحماية الركاب.

ويسجل نظام الذكاء الاصطناعي رحلة لكل راكب، وإذا ترك العميل أي متعلقات شخصية في داخل السيارة بعد انتهاء الرحلة تكتشفها كاميرات الذكاء الاصطناعي المدمجة على الفور، وتتولى إبلاغ الأطراف المعنية، وبذلك يمكن سلامة الركاب وتوفير رحلات ممتعة لهم والشعور بالطمأنينة وراحة البال.

وأشارت المؤسسة إلى أن النظام الذكي يتتبع سلوك السائقين بهدف تحليل الأسباب والظروف التي تؤدي إلى الأخطاء، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية لتقليل نسبة الحوادث والممارسات الخطرة، وتتيح التجهيزات التقنية داخل السيارة جمع البيانات الحية للمراقبة من بعد لاتخاذ التدابير المناسبة في أسرع وقت ممكن.

تصميم سهل

وأوضحت أن لوحة التحكم في السيارة تساعد على متابعة أداء السائقين إلى جانب تتبع مؤشرات كفاءة التشغيل، وتجنب أي سوء استخدام للمركبة، وتحتوي اللوحة على صور واضحة ومقروءة ومتنوعة تعمل على شاشات متخصصة بالنظامين الأحادي والمتعدد، وتقدم عرضاً تفاعلياً شاملاً للبيانات، مع أفكار أساسية لاتخاذ القرارات بسرعة، وتتميز اللوحة بتصميمها السهل والرسوم البيانية البسيطة التي تساعد الموظف المسؤول على أداء واجباته على أكمل وجه.

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