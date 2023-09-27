لطيفة بنت محمد تتفقد الممشى الإعلامي في منتدى الإعلام العربي

المصدر: وام

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تفقدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، الممشى الإعلامي في مقر منتدى الإعلام العربي، والذي يضم الفعاليات المصاحبة للمنتدى الذي اختتم أعماله اليوم بمشاركة أبرز القيادات والوجوه الإعلامية من العالم العربي وخارجه، ضمن نحو 3000 من المعنيين بالعمل الإعلامي في المنطقة والعالم.

واستمعت سموها خلال جولة في جنبات الممشى الإعلامي، رافقت سموها فيها سعادة منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، ود. ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، حول تصميم الممشى الذي جاء مستلهما من الموضوعات الأساسية التي ركزت عليها الدورة الحادية والعشرين للمنتدى، وفي مقدمتها أثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام ودور الإنتاج الدرامي والسينمائي وتكامله مع الإعلام، انطلاقا من قدرته كقوة ناعمة قادرة على التأثير في تشكيل وعي المجتمع، فضلا عن موضوع الاستدامة الذي عكسه تصميم جانب من الممشى الإعلامي.

وشاهدت سموها العمل الإبداعي الذي شارك به الفنان العالمي رفيق أناضول المتخصص في مجال الفن المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو عمل رقمي ضخم بارتفاع 8 أمتار وعرض 8 أمتار واستخدم فيه قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 مليون صورة لمشاهد طبيعية، حيث يعكس العمل إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي.

وتوقفت سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عند "مبادرة بكل فخر من دبي" والتي يحظى أعضاؤها بدعم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والذي تتبعه المبادرة، حيث اطلعت سموها على ما يقدمه رواد الأعمال الشباب من منتجات لضيوف منتدى الإعلام العربي، واستمعت إلى شرح من شيماء السويدي، مديرة براند دبي، حول أهداف المبادرة الرامية إلى تشجيع رواد الأعمال التعريف بمشاريعهم من خلال إشراكهم في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي ومنها منتدى الإعلام العربي.

وتضمّنت جولة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في الممشى الإعلامي التوقف عند معرض الملصقات الخاصة بالأفلام السينمائية المصرية القديمة، والذي يضم مجموعة نادرة من الملصقات التي تؤرخ لمرحلة تعرف بأنها العصر الذهبي للسينما المصرية.

وفي ختام الجولة، أبدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم تقديرها للأفكار المبدعة التي ضمها منتدى الإعلام العربي في دورته الحادية والعشرين، متمنية للقائمين عليه، ولجميع الإعلاميين العرب التوفيق في أداء رسالتهم والأدوار المنتظرة منهم بما يسهم في خدمة المجتمعات العربية ويعود عليها بالنفع.

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