سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

المصدر: وام

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قدم سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر وذلك خلال مراسم عقدت في قصر لوسيل في الدوحة.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، إلى سموه وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمل أمير دولة قطر سفير الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.وتمنى سموه لسفير الدولة التوفيق في مهام عمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

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