أحمد بن محمد: سلطان النيادي يقدّم مثالاً مشرفاً للشباب الإماراتي والعربي الطموح

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن رائد الفضاء سلطان النيادي يقدّم مثالاً مشرفاً للشباب الإماراتي والعربي الطموح.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم الجلسة الختامية لمنتدى الإعلام العربي "من الصحراء إلى الفضاء" لرائد الفضاء الدكتور سلطان النيادي».

وأضاف سموه: «سلطان يقدم اليوم مثالاً مشرفاً للشباب الإماراتي والعربي الطموح والواثق بقدراته والمبدع في إيصال رسالته».

وتابع سموه: «نشكر 3000 إعلامي شاركونا هذا المنتدى العربي الهادف إلى الارتقاء بالرسالة الإعلامية وخدمة المجتمعات العربية، وأشكر فريق العمل المنظم لهذا التجمع الإعلامي العربي».

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