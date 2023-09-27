الحملات الانتخابية لـ "الوطني الاتحادي" تدخل أسبوعها الأخير.. وتنافس محموم على إقناع الناخبين

المصدر: وام

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دخلت الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أسبوعها الأخير وفقا للجدول الزمني للانتخابات الذي حدد يوم الثلاثاء المقبل (3) أكتوبر2023 موعدا لانتهاء الحملات التي تشهد جهودا مكثفة من قبل المرشحين للتعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم.

وحثت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين على الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من الحملات الانتخابية، وعرض برامجهم الانتخابية بحرية تامة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات وذلك بهدف تنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى المعايير والممارسات ذات الصلة، وبصورة حضارية مشرفة تليق بسمعة دولة الإمارات.

في المقابل بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء في عملية تلقي طلبات تحديد أسماء وكلاء المرشحين التي تستمر حتى يوم غد الخميس، حيث يحق لكل مرشح اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.

ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز حيث يمارس وكيل المرشح صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له.

وبالعودة إلى الحملات الانتخابية.. فإن تركيز المرشحين بدأ ينصب مع اقتراب موعد التصويت على تذكير الجمهور بشعار حملاتهم الانتخابية ورقم ترشيحهم، إلى جانب الدعوة لعدم المجاملة في التصويت واختيار المرشح على أساس الكفاءة والخبرة العملية التي تؤهله للعب دور مؤثر في حال الوصول إلى المجلس.

وحدد دليل "بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات" الصادر عن اللجنة الوطنية للانتخابات، مجموعة من العوامل التي تمكن المرشح من التأثيـــر فـــي الناخبيـــن واقناعهم في التصويت لصالحه ومنها سمات المرشح وصفاته الشخصية، إنجازاته السابقة أو المؤهلات العلمية التي يتمتع بها، إضافة إلى مواقفه من القضايا الوطنية سواء السياسية أو الاقتصادية او الاجتماعية.

وأوضح الدليل أن المـــزج بيـــن اســـتراتيجية القضايـــا والمواقـــف، واســـتراتيجية المزايـــا الشـخصية، يعزز من فرص الحملة الانتخابية للمرشح في إحـــداث أقصـــى درجـــة مـــن التأثيـــر علـــى اتجاهـــات الناخبيـــن، وســـلوكهم، ومواقفهـــم.

وأشار الدليل إلى أنه على المرشح تقسيم دائرته الانتخابية إلى ثلاث مناطق رئيسة: منطقة خط الدفاع وهي المنطقة التي تؤيده بشدة، منطقـــة خـــط الوســـط وهـــي منطقـــة الأصوات المحايـــدة أي التـــي يمكـــن أن تدعمـــه أو تدعـــم غيـــره مـــن المرشـــحين، ومنطقـــة خـــط الهجـــوم وهـــي المنطقـــة التـــي لا يتوقع الحصـــول منهـــا علـــى أصـــوات لأن أصـــوات هـــذه المنطقـــة ســـتذهب إلـــى المرشـــحين المنافســـين.

ولفت الدليل إلى أن مركز الثقل في أي عملية انتخابية هي الأصوات المحايدة أي خط الوسط فهذه المنطقة هي منطقة التنازع الحقيقي على الأصوات بين جميع المرشحين، وإذا كان الشخص مرشحا للمرة الأولى أو حديث العهد بالانتخابات، فإن منطقة الوسط ستكون له محايدة، وعلى هذا المرشح أن يبذل جهدا أكبر للوصول ‘لى أصوات الناخبين المحايدين.

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