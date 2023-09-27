المجلس التنفيذي يصدر قراراً بإنشاء «مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية»

المصدر: وام

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أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بإنشاء “مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية”.

ويُباشر المركز، الذي يتبع رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عدة اختصاصات ترتبط بالمشاريع الرأسمالية في إمارة أبوظبي.

تشمل اختصاصات “مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية”، دراسة المشاريع الرأسمالية المقترحة من الجهات الحكومية في أبوظبي بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للإمارة ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذها لضمان تسليمها وفق الخطط المُعتمدة وضمن أعلى معايير الجودة والسلامة، والبت في الطلبات المُتعلِّقة بالمشاريع الرأسمالية، واختيار وتحديد المطوِّرين المنفِّذين للمشاريع الرأسمالية، وتطوير نماذج العقود وتوحيد معايير التصميم للمشاريع، إضافةً إلى التنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد أفضل الخيارات والممارسات عند تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الإمارة.

ويتولَّى المركز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بخصوص تطوير الاستراتيجيات المُتعلِّقة بالمشاريع الرأسمالية، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال دراسة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المرتبطة بالمشاريع الرأسمالية، ودراسة الميزانية السنوية للمشاريع الرأسمالية للجهات الحكومية، واعتماد الدفعات الخاصة بالمشاريع الرأسمالية، إلى جانب إجراء تدقيق دوري على عقود المشاريع الرأسمالية، ومتابعة الجهات الحكومية بشأن ضمان استغلال واستخدام الأصول والعقارات الحكومية بالصورة المُثلى.

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