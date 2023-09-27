​رسوم المواقف العامة والتعرفة المرورية «درب» مجانية في أبوظبي خلال عطلة المولد النبوي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام "درب" للتعرفة المرورية خلال عطلة المولد النبوي الشريف التي تصادف الجمعة 29 سبتمبر 2023.

وأوضح المركز أن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية خلال يوم الجمعة بالإضافة إلى نظام درب للتعرفة المرورية، وفي هذا السياق نوه النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

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