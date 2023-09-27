الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات: 112 ألف مشترك بنمو 25%

المصدر: وام

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ترأس معالي مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس السادس لعام 2023 الذي انعقد أمس الثلاثاء.

وبدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، كما قدم الشكر إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ،على جهوده المستمرة أثناء رئاسته للمجلس.

ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق الداخلي والمخاطر.

ناقش المجلس البيانات المالية للهيئة للربعين الأول والثاني لعام 2023 وقام باعتمادهما، كما اطلع على تقرير أداء الاستثمار لغاية 2023، وعلى الملخص التنفيذي للأداء المؤسسي للهيئة للنصف الأول من عام 2023، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أغسطس 2023 تشير إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى (111,735) مشتركاً، مقارنة بنحو (89,329) مشتركاً عن الشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى (11,865) جهة مقارنة بنحو (7,612) في أغسطس من عام 2022.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر أغسطس 2023 نحو (19,685) متقاعداً مقارنة بنحو (18,752) متقاعداً في أغسطس من عام 2022، كما بلغ عدد المستحقين (8,458) مستحقاً، مقارنة بنحو (8,499) مستحقاً عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في شهر أغسطس من العام الجاري (415,268,101) درهم، مقارنة بنحو (455,467,005) دراهم عن الشهر نفسه من العام الماضي.

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