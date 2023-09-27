منصور بن زايد: نهنئ أبناء دولة الإمارات وشعوب العالم الإسلامي بذكرى مولد نبي الرحمة

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أبناء دولة الإمارات وشعوب العالم الإسلامي بذكرى مولد نبي الرحمة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقاً": نهنئ أبناء دولة الإمارات وشعوب العالم الإسلامي بذكرى مولد نبي الرحمة.. مناسبة عظيمة نجدد فيها التمسك بديننا الحنيف، واتباع نهج خير البشر.. نسأل الله أن يديم علينا نعم الأمن والأمان وأن يعم الخير والسلام شعوب العالم كافة.

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