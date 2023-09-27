سلطان بن سليّم: محفظة «موانئ دبي العالمية» في 60 دولة

المصدر: دبي - البيان

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أكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) أن الشركة تتمتع حالياً بخبرات كبيرة في إدارة وتطوير الموانئ والمحطات اللوجستية حول العالم، وأنها تجاوزت مرحلة إدارة وتشغيل الموانئ إلى العمل بقوة في مكونات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لتوفير حلول سريعة لحركة النقل والتجارة من المصنع إلى المستهلك مع الحرص على تمكين المنتجين من الوصول إلى متعامليهم بأقل التكاليف وفي أقل وقت.

مشيراً إلى أن حصة الشركة من حجم حركة الحاويات العالمية تصل حالياً إلى نحو 11%، وتعد من أسرع الشركات في تحميل وتفريغ البضائع، مضيفاً إنها بدأت في العمل خارج الدولة نهاية التسعينيات بطلب من الشركات الملاحية التي أرادت الاستفادة من سرعة إنجازنا، وكانت البداية بميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن كانت «دي بي ورلد» قد اكتسبت خبرة كبيرة في إدارة ميناء جبل علي، وتبلغ محفظتها الحالية حول العالم 137 محطة في أكثر من 60 دولة، منها 94 ميناءً بحرياً.

فرص ورخاء

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «التجارة في عالم متغير: خلق الفرص وتعزيز الرخاء» التي حاوره فيها الكاتب والإعلامي عماد الدين أديب.

وكشف ابن سليّم عن أن مجموعة موانئ دبي العالمية تستثمر نحو 3 مليارات ريال سعودي لتطوير العمل بميناء جدة الإسلامي الذي تعتبره من أهم الموانئ التي تشملها محفظة الشركة في الموانئ والمحطات اللوجستية، والتي تتواجد في قارات العالم الست، ويعمل بها أكثر من 106 آلاف موظف.

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