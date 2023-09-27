أحمد بن محمد يثمّن دور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

المصدر: دبي - البيان

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التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر انعقاد منتدى الإعلام العربي في مدينة جميرا بدبي.

وتم في اللقاء استعراض جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول الست الأعضاء في المجلس، في ضوء توافق الرؤى على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي استناداً إلى ما تتمتع به المنطقة من مقومات اقتصادية قوية جعلتها تشكل مجتمعة ثامن أقوى اقتصاد على مستوى العالم.

وثمّن سمو الشيخ أحمد بن محمد جهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تأكيد دور المجلس مظلة للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الخليجي - الخليجي، وفتح مسارات جديدة للتعاون الخليجي مع العالم، تأكيداً على المكانة الرائدة لدول المنطقة، ومكانتها المؤثرة في الساحة العالمية.

وكذلك تطرّق اللقاء إلى مناقشة دور الإعلام في مساندة الطموحات الكبيرة لدول مجلس التعاون وما هو متوقع منه من إسهامات في المرحلة المقبلة في إلقاء الضوء على ما تشهده منطقة الخليج من إنجازات ضخمة رسخت المكانة المرموقة لدولها، وكذلك الدور المأمول من الإعلام في إلقاء الضوء على الفعاليات الكبرى التي تستضيفها وتنظمها دول المنطقة وفي مقدمتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ والذي من المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات في دبي بعد أسابيع قليلة، وغير ذلك من فعاليات كبرى تشهدها دول المنطقة في مختلف المجالات.

لقاء وزراء الإعلام

كما التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس في مقر منتدى الإعلام العربي الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام في مملكة البحرين، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، والمشاركين في أعمال المنتدى ضمن جلسة وزارية أفردها لهم الحدث لاستعراض مستقبل العمل الإعلامي من منظور حكومي.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في المجال الإعلامي من أجل تعزيز قدرة الإعلام العربي على استكشاف الفرص والتصدي للتحديات ومساندة التطلعات التنموية الطموحة نحو مستقبل التنمية المستدامة في المنطقة، ليكون الإعلام بشقيه الحكومي والخاص داعماً للجهود التنموية التي تشهدها المنطقة في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الإعلام البحريني ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن تقديرهما للدور الرائد الذي تؤديه دولة الإمارات ودبي في دفع مسيرة التعاون العربي بصورة عامة، وعلى صعيد العمل الإعلامي على وجه الخصوص، وهو ما يتجسد في العديد من المبادرات المهمة ومن بينها منتدى الإعلام العربي وجائزة الصحافة العربية، في نموذج ملهم في تحفيز الإعلام والارتقاء بإسهامه شريكاً فاعلاً في دفع مسيرة التطوير في المنطقة العربية.

تقدير

إلى ذلك، أعرب جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لدعوته للمشاركة في المنتدى الإعلامي العربي.وأشار في مشاركته في «جلسات المنتدى» إلى أن المنتدى يعد أيقونة إعلامية مهمة لجميع المعنيين بالقطاع من الإعلاميين العرب للحضور والتعرف إلى أبرز المستجدات والقضايا الملحة التي تخص الإعلام بشكل عام في المجتمع العربي والعالمي.

وأضاف إن الفعاليات المصاحبة لهذا المنتدى سلطت الضوء على أهم التحديات التي تواجه مستقبل الإعلام العربي وطرائق التعامل معها، وأبرزها التعامل مع المنصات الاجتماعية الجديدة، وكيفية التعامل مع المعلومات المغلوطة، إضافة إلى كيفية توعية الأجيال الجديدة وحماية هؤلاء الشباب من بعض المنصات المغلوطة غير الدقيقة.

حضر اللقاءين منى غانم المري، نائبة الرئيس العضو المنتدبة لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، ونهال بدري الأمينة العامة لمجلس دبي للإعلام، والدكتورة ميثاء بو حميد، مديرة نادي دبي للصحافة، وعدد من كبار الشخصيات.

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