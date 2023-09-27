«ملفي» تحصل على شهادة المبادرة الذهبية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حصلت «ملفي» أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة ـ أبوظبي، على النجمة البلاتينية عن فئة التشغيل البيني وتبادل المعلومات الصحية، وذلك ضمن جوائز المبادرة الذهبية المقدمة من اتحاد المستشفيات العربية بالتعاون مع جمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية (HIMSS).

وتم تقديم الجائزة خلال الملتقى الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية ميدهيلث MedHealth في أبوظبي والذي استضافه الاتحاد بالتعاون مع جمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية. وتسلم الجائزة كريم شاهين، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية «ملفي».

ويأتي حصول منصة «ملفي» على الجائزة تقديراً لالتزامها الاستثنائي بتحسين المعايير الصحية الرقمية، وتعزيز التبادل السلس لمعلومات الرعاية الصحية، وابتكار الحلول الرائدة التي ترتقي بمستويات رعاية المرضى وكفاءة خدمات الرعاية الصحية الشاملة في إمارة أبوظبي.

وقال كريم شاهين، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمنصة «ملفي» إن الحصول على النجمة البلاتينية يؤكد على النهوض بمشهد الرعاية الصحية الرقمية في المنطقة، ويسلط الضوء على جهودنا في تطوير أجندة التشغيل البيني وتطبيق أرقى معايير تبادل بيانات الرعاية الصحية» ،مشيراً إلى أن منصة ترسي «ملفي» نموذجاً يحتذى به للمؤسسات الإقليمية المماثلة.

وأعربت أليس يمّين بويز، الرئيسة التنفيذية لاتّحاد المستشفيات العربية والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، عن تهانيها لمنصة «ملفي» لحصولها على شهادة المبادرة الذهبية للتميز في التشغيل البيني وتبادل المعلومات الصحية. وقالت بويز بهذا الخصوص: يعكس هذا الإنجاز المتميز أداء منصة «ملفي» وعلاقات التعاون السلسة التي تؤسس لها ضمن منظومة الرعاية الصحية.

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