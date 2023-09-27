«بيئة أبوظبي» تنجح في تأهيل عجل بحر

المصدر: أبوظبي - البيان

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نجح فريق إدارة الأنواع البحرية المتخصص التابع لهيئة البيئة - أبوظبي، بدعم من خبراء المكتب الإقليمي لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية في أبوظبي «CMS»، ومستشاري حدائق الحيوان العالمية «WZC» في إنقاذ وإعادة تأهيل عجل البحر الصغير «ملقوط»، والذي قد تم العثور عليه خلال عمليات المسح والتقييم الدورية التي يقوم بها مراقبو الهيئة في محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي.

والعجل الذي وجد وحيداً من دون أمه وبعيداً عن أي قطيع في حالة صحية سيئة، حيث تم نقله إلى منشأة متخصصة، وتم توفير الرعاية له على مدار 24 ساعة حتى أعيد تأهيله بشكل كامل وتحسنت صحته.

وتمكنت الهيئة من إعادة تأهيل «ملقوط»، بدعم من شركائها، بما في ذلك الأطباء البيطريون من مستشاري حدائق الحيوان العالمية. بعد سنوات من الرعاية البيطرية من قبل الفريق المتخصص منذ إنقاذه في عام 2019، وتم الآن نقل «ملقوط» بنجاح إلى مرافق الإنقاذ في ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، والذي يعتبر أفضل خيار ليكون تحت إشراف ورعاية مستمرة، حيث إنه يفتقر إلى غريزة البقاء الطبيعية التي عادة ما تكتسبها أبقار البحر في المراحل الأولى من حياتها، ولضمان عدم تعرضه لمخاطر قد تهدد حياته.

كذلك كون «ملقوط» من أبقار البحر الصغيرة وعاش في بيئة خاضعة للرقابة، فهو يتمتع بمناعة أقل من الطبيعي، وقد تكيف مع تلقي الرعاية من قبل المختصين، الأمر الذي يعيق قدرته على التفاعل مع الأنواع الأخرى، وإمكانية تفادي الحيوانات المفترسة. ووفقاً للمعلومات الصادرة عن سكرتارية مذكرة التفاهم بشأن أبقار البحر والمحاولات السابقة حول العالم، لم يتم إطلاق أي بقرة بحر تم تربيتها في مراكز الرعاية بنجاح مرة أخرى في بيئتها الطبيعية حتى الآن، وتعمل الهيئة وشركائها على متابعة حالة «ملقوط» بشكل مستمر لضمان حصوله على أفضل رعاية ممكنة.

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