جلسة تستعرض تحفيز الابتكار في التنقّل ذاتي القيادة

المصدر: دبي - البيان

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أجمع المشاركون في الجلسة النقاشية «رحلة النجاح: تحفيز الابتكار في التنقّل ذاتي القيادة»، في اليوم الأول لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2023، على أن التحديات التي واجهتها شركاتهم في الاختبارات الميدانية لمسابقة تحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة في أغسطس من العام الجاري، كانت محفّزة على مزيد من الابتكار في هذا المجال.

جاء ذلك في الجلسة التي أدارها الدكتور إسماعيل زهدي، خبير التنقّل ذاتي القيادة في هيئة الطرق والمواصلات، وشارك فيها كريس غال، المدير الهندسي للمجموعة، وألكسندر دينيس، وتوماس (ليه وي) جينغ، الرئيس التنفيذي للعمليات، آي أوتو تكنولوجي، تايوان، وحسام يحيى، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، برايت درايف، والدكتور جين جيانغ، كبير المهندسين في شركة كينغ لونغ، وكريستيان ساندو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كوادريبوت.

وحفلت الجلسة المذكورة بأحاديث وآراء ممتعة عن التحديات التي واجهها الفائزون في مسابقة تحدي دبي للتنقّل ذاتي القيادة بدورته الثالثة 2023، والذين حظوا بتكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في حفل افتتاح المؤتمر بدورته الثالثة هذا العام.

وأجمع المتحدثون الخمسة على أنّ التحديات التي واجهتهم في الاختبارات الميدانية التي أجروها في دبي أغسطس الماضي، تركزت معظمها في حالة الطقس، إضافة إلى الرمال والتعامل مع المركبات الأخرى في الطريق وعبور المشاة ودقة أنظمة الخرائط الجغرافية في أثناء التأثّر بالعوامل الجوية.

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