مناقشة مستقبل الحافلات الكهربائية

المصدر: دبي ـ البيان

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استضاف مؤتمر دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة 2023، جلسة حوارية تركزت على استكشاف تطور تقنيات الحافلات الكهربائية الخالية من الانبعاثات والقيادة الذاتية.

شهدت هذه الجلسة حضور عدد من أبرز الخبراء والمختصين، حيث تمت مناقشة التحديات والفرص المستقبلية والحلول المستدامة للتنقل في المستقبل.

وشارك في الجلسة التي تم تنظيمها في اليوم الأول للمؤتمر، خافيير أنتوني داروين، مدير عام الخدمات في شركة يونايتد موتورز، لاث كارلسون، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، وأدارها ألكسندر نيس، المدير العام لشركة FEV للاستشارات.

وناقشت جوانب متعددة تتعلق بمستقبل الحافلات الكهربائية الذاتية القيادة، والتطورات التكنولوجية والتحديات التي تواجه هذه الصناعة والتركيز على دور التكنولوجيا المستقلة في تحسين وسائل النقل العام وجعلها أكثر كفاءة واستدامة.

وتحدث المدير التنفيذي لمتحف المستقبل في دبي، لاث كارلسون، عن الدور المحوري الذي يلعبه المتحف في تحفيز الجمهور على قبول واعتماد التنقل ذاتي القيادة كجزء في استخداماتهم الحياتية.

وأشار إلى أن المتحف المستقبل يلتزم بالترويج للتقنيات والابتكارات الرائدة التي تسهم في جعل التنقل ذاتي القيادة خياراً آمناً وموثوقاً به في حياة الناس. وأكد أن القضية ليست مجرد تطور تكنولوجي، بل هي أيضاً تحول في نمط الحياة يمكن أن يسهم في تحسين الأمان والكفاءة على الطرق.

وأضاف أن المتحف يعمل جاهداً على توعية الجمهور حول فوائد التنقل ذاتي القيادة، بما في ذلك الحد من حوادث الطرق وتقليل التلوث البيئي. كما يقدم المتحف ورش عمل ومعارض تعليمية تسهم في زيادة الوعي بالتكنولوجيا المتقدمة والتحولات في صناعة السيارات الذكية.

وقدم خافيير أنتوني داروين رؤيته حول أهمية توسيع نطاق التنقل ذاتي القيادة ليشمل الحافلات، الشاحنات، والسيارات. وأكد على ضرورة تصميم حلول متعددة تلبي احتياجات البيئات المتنوعة، وتحديث البنية التحتية لتكون متوافقة مع تقنيات النقل ذاتي القيادة الذي بدوره سوف يسهم في تقليل الحوادث المرورية وتقليل الوقت.

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