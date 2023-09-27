خبير دولي يؤكد أهمية تطوير أنظمة المركبات عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور ستيفن شلادوفر، الخبير الدولي في تقنيات النقل ذاتي القيادة، أهمية تطوير أنظمة السلامة ووضع اللوائح والقوانين والمعايير الخاصة بمنظومة النقل ذاتي القيادة عالمياً، ووجود قاعدة بيانات قوية وتقارير أكثر تفصيلاً من الجهات المعنية عن الأمور التي تتعلق بتشغيلها وتفادي المواقف التي قد تتعرض لها وتطوير الاختبارات وتحديثها والتعامل مع المواقف بصورة مهنية وسريعة.

تحديات

وأفاد في جلسة عن (التحديات أمام الأطر والتشريعات التنظيمية لسلامة أنظمة النقل ذاتي القيادة)، أقيمت في ختام فعاليات اليوم الأول لمؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة الذي يعقد على مدى يومين، (الثلاثاء والأربعاء)، في مركز دبي التجاري العالمي وتحت شعار «تمكين مستقبل التنقل»، بأهمية استخدام المركبات ذاتية القيادة على نطاق واسع في أنحاء العالم وأن تقوم الجهات المعنية في الدول بوضع لوائح ومعايير استخدامها لضمان سلامتها إضافة إلى دعم وتطوير وتحديث البنية التحتية لتلبية احتياجات هذه التكنولوجيا الجديدة وتعزيزها محفزاً على الاستثمار في صناعة السيارات ذاتية القيادة.

تطوير

ودعا الدكتور ستيفن شلادوفر، إلى ضرورة تطوير أطر قانونية واجتماعية جديدة لتنظيم هذا النوع الجديد من وسائل النقل، وتحديثها بصورة مستمرة بما يتناسب وقضايا المسؤولية وحماية خصوصية البيانات ومكافحة التهديدات السيبرانية، وأهمية مراعاة القبول الاجتماعي لتلك المركبات والتعامل مع المواقف التي قد تتعرض لها كونها عنصراً أساسياً لنجاح وجودها وانتشارها.

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