تشغيل تجريبي لمركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استعدادها لبدء الاختبارات الفعلية لتشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة في منطقة جميرا الأولى، وذلك بعدما أنهت رسم الخرائط وجمع المعلومات عن سلوكات السائقين والعلامات والإشارات المرورية، وسيتم تشغيل 5 مركبات ابتداء من أكتوبر حتى ديسمبر المقبلين، وسيتضاعف العدد في الربع الأول من العام المقبل، فيما سيتم تشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة بصورة رسمية في طرق دبي خلال النصف الثاني من العام المقبل.

جمع البيانات

وقال خالد العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة إنه تم تشغيل 5 مركبات كروز من الجيل الأول في رسم الخرائط لمنطقة جميرا الأولى، وتحديداً في المنطقة الممتدة بين متحف الاتحاد وقناة دبي المائية، وسيتم رسم الخرائط في باقي مناطق الإمارة في المرحلة المقبلة ومن المتوقع الانتهاء من رسم الخرائط وتحديثها بحلول سنة 2026، لافتاً إلى أن الهدف من مسح الطرق ورسم الخرائط التعرف إلى سلوكات السائقين والمشاة وجمع البيانات واختبار التقنيات على العلامات والإشارات المرورية.

وأشار العوضي إلى أن الهيئة انتهت من تجهيز مركبات كروز تمهيداً للتشغيل الفعلي لخواص القيادة الذاتية، فستتم الاختبارات الفعلية وتشغيل المركبات ابتداء من أكتوبر وحتى ديسمبر في منطقة جميرا الأولى، وستكون البداية بـ5 مركبات ستتاح لعدد محدد من المتعاملين لتجربة رحلات المركبة وأخذ وجهات النظر من قبلهم.

مناطق محددة

وأوضح أن هناك خطة توسع بإضافة الجيل الجديد من مركبات كروز ذاتية القيادة في الربع الأول من 2024، حيث يتم إضافة 5 مركبات جديدة ليصل بذلك عدد مركبات كروز ذاتية القيادة إلى 10 مركبات، وسيتم تشغيل الخدمة رسمياً بعدد أكبر من المركبات في النصف الثاني من العام المقبل، وستكون مركبات الأجرة ذاتية القيادة متاحة للمتعاملين في مناطق محددة عن طريق التطبيق الذكي الذي سيتم عبره سداد تعرفة الرحلة والتحكم في فتح وإغلاق أبواب المركبة.

وأشار العوضي إلى أن دبي تعد أول مدينة خارج الولايات المتحدة يتم فيها تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة ومن المتوقع تشغيل 4000 مركبة ذاتية القيادة بحلول سنة 2030، مشيراً إلى أن البنية التحتية في الإمارة متميزة وتساعد على تشغيل هكذا نوع من المركبات، ما سيساعد على تخفيف الازدحام المروري وتقليل الحوادث والانبعاثات الضارة.

خالد العوضي:

الانتهاء من رسم خرائط التنقل الذاتي لمناطق الإمارة بحلول 2026

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