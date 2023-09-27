«براند دبي» يدعم مشاركة 9 مشاريع شباب بالمنتدى

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسلط منتدى الإعلام العربي الضوء على مفاهيم الطهي المبتكرة وإبداعات عالم المأكولات والمشروبات لبعض الشركات المتميزة التي ولدت في دبي وتنضوي تحت مظلة مبادرة «بكل فخر من دبي»، وهي إحدى أبرز مبادرات «براند دبي»، والتي تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال الشباب ومنحهم الظهور اللازم لتحفيز نجاحهم وتوسيع فرص نموهم، ومساعدة الأعمال الناشئة عبر التعريف بما تقدمه من منتجات وخدمات مميزة وإلقاء الضوء عليها إعلامياً.

فقد قدمت تسعة من هذه المطاعم والمقاهي في دبي لزائري أكبر تجمع إعلامي في المنطقة مجموعة من الأطباق الشهية والحلويات وأكواب القهوة بأنواعها، حيث جاء في مقدمتها، كشك «روبوت» فريد من نوعه يدعى Xbot Café.

وقد نجح هذا المقهى المبتكر في جذب انتباه الحضور بمجموعة متنوعة من العروض. ويبرزXbot Café باعتباره الكشك الآلي الناطق الوحيد المجهز بتقنية التعرف على الكلام بالذكاء الاصطناعي.

ويدعم «براند دبي» خلال المنتدى مشاركة 8 مشاريع تجارية أخرى متخصصة في الأغذية والمشروبات يملكها عدد من رجال الأعمال الإماراتيين الشباب، والتي ولدت وبدأت في دبي.

ويتم خلال المنتدى تسليط الضوء على قصص نجاح رواد الأعمال المحليين المشاركين في مبادرة «بكل فخر من دبي»، الذين تمكنوا من تحقيق نجاحات إبداعية في عدة مجالات، وذلك بهدف إيصال رسائل إعلامية تتعلق بسمات دبي وطبيعتها كوجهة اقتصادية عالمية ومدينة تضع خطط تمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة الداعمة لهم ضمن أولويات أجندتها التنموية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في استيفاء متطلبات التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية وضمان استدامة النمو.

بكل فخر من دبي

وأطلق «براند دبي» مبادرة بكل فخر من دبي بهدف إلقاء الضوء على قصص نجاح مجموعة من المشاريع والأعمال الصغيرة التي نشأت وتأسست في دبي، حيث تعكس تلك القصص طبيعة دبي كمدينة حاضنة للإبداع والأفكار المبتكرة وأصحاب الطموحات الكبيرة الذين يجدون في بيئتها الداعمة للأعمال الخيار الأمثل للانطلاق في رحلة نجاح تسعى المبادرة إلى مساندتهم فيها وتمكينهم من تحقيق ما يرجونه من نجاح وتميز في العديد من المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز