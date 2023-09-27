مدير تلفزيون الصين: الإعلام جسر تفاهم بين الثقافات

المصدر: دبي - البيان

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شارك جيا بينغ، مدير قناة تلفزيون الصين الدولي، التابعة لمجموعة الصين للإعلام «CGTN»، ضمن أعمال اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي، من خلال جلسة عقدت تحت عنوان «تعزيز التواصل.. الإعلام العربي الصيني نموذجاً»، وتحدث خلال الجلسة التي أدارتها الإعلامية لبنى بوظة، من قناة سكاي نيوز عربية، حول أهمية علاقات التعاون بين المؤسسات الإعلامية لمواكبة التوجهات المستقبلية.

وقال بينغ، خلال الجلسة: يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دوراً حاسماً في تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات البعيدة وتعزيز التعاون بشأن القضايا العالمية المشتركة، وهو النموذج الذي تتبعه «CGTN» العربية التي انطلقت عام 2009 في تغطية أخبار الصين بشكل فعال وتقديمها للجمهور العربي.

تفاهم

وأضاف: الإعلام بمثابة جسر لتعزيز التفاهم، وقبول الشعب العربي تجاه الصين هو نتيجة هذا التفاهم المعزز، مؤكداً أن القناة تبث برامج تحمل رسائل مهمة مثل قيمة العمل معاً وبناء مستقبل مشترك للإنسانية، وأشار إلى أن الهدف من القناة هو تزويد المتلقي في العالم العربي الذي يتابع وسائل الإعلام الصينية بفهم شامل للصين وثقافتها.

علاقات

وشدد على أهمية العلاقات الصينية العربية، مستشهداً بمثال على تنظيم منتدى الإعلام الصيني العربي بمشاركة 100 ضيف من العالم العربي، وكان هذا المنتدى بمثابة وسيلة لنقل الرسائل وتعزيز العلاقات مع المجتمع الإعلامي العربي، كما سلط الضوء خلال الجلسة على مدى حرص الصين على تقديم مساهمات هادفة والتعاون في إيجاد حلول لمختلف التحديات العالمية.

وقال: نهدف إلى الحصول على فهم أعمق للجمهور العربي وإقامة علاقات أقوى معه، مؤكداً أنه على الرغم من وجود مسافة جغرافية كبيرة بين الصين والعالم العربي، إلا أن هناك العديد من أوجه التشابه في أسلوب حياة الشعبين، لافتاً إلى أن كلاً من الصين والعالم العربي أصحاب حضارات قديمة، وهناك العديد من المبادرات التي أطلقت لاستكشاف القواسم المشتركة بين الثقافتين والحضارتين ومنها ما كان من خلال وسائل الإعلام.

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