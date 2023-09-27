أحمد بن محمد يتفقّد الممشى الإعلامي

المصدر: دبي- البيان

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تفقّد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الممشى الإعلامي الذي يضم الفعاليات المصاحبة للدورة الـ 21 لمنتدى الإعلام العربي، بمقره المقام في مدينة جميرا بدبي.

والذي يشكل أحد المعالم الأساسية للمنتدى كونه يوفر مساحة نموذجية للإعلاميين للقاء والحوار خارج نطاق الجلسات، ما يعزز من النتائج الإيجابية المرجوة من الحدث في بناء المزيد من جسور التواصل والتعاون البناءة بين القائمين على العمل الإعلامي في المنطقة العربية، وكذلك مع ممثلي الإعلام العالمي المشاركين في الحدث الذي استقطب هذا العام نحو 3000 من المعنيين بالقطاع في المنطقة.

مكونات

واستمع سموه خلال الجولة من منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، إلى شرح حول أهم مكونات الممشى الذي روعي في تصميمه أن يكون متماشيا مع الموضوعات الأساسية التي تركز عليها الدورة الحالية من المنتدى وهي الذكاء الاصطناعي، والقوة الناعمة للإنتاج الدرامي والسينمائي، كذلك موضوع الاستدامة.

عمل إبداعي

وتوقّف سموه خلال الجولة أمام أحد أبرز معالم الممشى الإعلامي هذا العام وهو العمل الإبداعي الرقمي للفنان العالمي رفيق أناضول والذي يحمل اسم «أحلام الطبيعة – هلاوس الآلة» وتصدّر الممشى بارتفاع 8 أمتار وعرض 8 أمتار، حيث اطلع سموه على الأسلوب الذي استخدمه الفنان في تقديم العمل بالاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات تضم نحو 300 مليون صورة.

كما حرص سموه على الاطلاع على ما يقدمه أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، من رواد الأعمال الإماراتيين الشباب المشاركين في الممشى الإعلامي هذا العام من خدمات، وقدمت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي»، الذراع الإعلامي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة التي تتبعها المبادرة، شرحاً حول الدعم المقدم لرواد الأعمال الأعضاء لا سيما من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم في مختلف الفعاليات الكبرى التي تستضيفها دبي ومن بينها منتدى الإعلام العربي.

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