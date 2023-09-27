بحضور أحمد بن محمد.. منى المري في الجلسة الافتتاحية: منتدى الإعلام العربي في قلب المتغيرات والتحولات التكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، انطلقت أمس أعمال الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي، الذي يعقد على مدار يومين ويختتم اليوم في مدينة جميرا بدبي.

وخلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الإعلام العربي الـ21، ألقت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، كلمة رحبت فيها بالحضور والمشاركين في المنتدى ضمن التجمع الإعلامي الأكبر في المنطقة.

وأمام حشد من القيادات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف ورؤساء المؤسسات الإعلامية وأبرز الوجوه الإعلامية العربية والعالمية، قالت منى المري: «كان منتدى الإعلام العربي حاضراً على الدوام في قلب المتغيرات الإعلامية والتحولات التكنولوجية الحديثة سواء من خلال تسليط الضوء على تحديات القطاع الإعلامي في العالم العربي أو فرصه المتنامية».

وأضافت: «إعلام اليوم لا يشبه الإعلام الذي عرفناه قبل سنوات، فنحن نعيش مرحلة الإعلام فيها متسارع جداً، ومتغيراته متلاحقة وأدواته كثيرة ومتطورة، وهذا يدفعنا للتأكيد بأن مستقبل الإعلام العربي محكوم اليوم، بمدى قدرة مؤسساته على مواكبة هذه المتغيرات، والأهم من ذلك بمدى إيماننا بأهمية الأدوات الإعلامية الحديثة».

المنصات الرقمية

وأشارت إلى أنه في العام 2011 وخلال الافتتاح الرسمي لمنتدى الإعلام العربي بدورته العاشرة، تم توجيه سؤال حول عدد الذين يعتمدون على هواتفهم كمصدر للأخبار.

حيث لم يتعد في ذلك الوقت عدد من رفعوا أيديهم في القاعة عدة أشخاص، متسائلة ماذا لو تم إعادة توجيه السؤال نفسه اليوم في الوقت الراهن، في إشارة إلى أن الهواتف الذكية والمنصات الرقمية والتقنيات الناشئة أصبحت المصدر الرئيسي للأخبار والإعلام في العالم، حيث يستخدم اليوم الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار أكثر من 64 % من سكان العالم.

وأضافت منى المرّي: «قياساً على هذا المثال، فإن التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت جزءاً لا يتجزأ من مستقبل الإعلام في المنطقة، واليوم أمام القطاع الإعلامي فرص كبيرة للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة»، مؤكدة أن من لا يساير هذه التوجهات المستقبلية، كمن يعاند الحقائق! فالإعلام هو التعبير الحقيقي لشكل المستقبل الذي تطمح الشعوب العربية العيش فيه.

رسم المستقبل

وقالت إن قيمة هذا المنتدى لا تقتصر على ما تتناوله جلساته من موضوعات ونقاشات حيوية، بل تمتد إلى ما وراء ذلك، بما يرسمه المستقبل من توقعات وفرص لهذا القطاع المؤثر، لافتة إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ألهمت العالم طوال الأعوام الماضية وجعلت من المنطقة العربية مركزاً حضارياً واقتصادياً مهماً، كما ألهمت هذه الرؤية الإعلاميين العرب بأهمية تطوير القطاع الإعلامي.

كما أكدت أن المسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الجميع لتحقيق التطور المطلوب للإعلام العربي، وخلق فرص جديدة للشباب ليكونوا هم المستقبل الإعلامي.

وفي ختام كلمتها، استذكرت منى غانم المري، الكاتب والإعلامي السعودي هاني نقشبندي، رحمه الله، ووجهت التعازي لأسرته ولأصدقائه ولكل الإعلاميين.

منى المرّي: رؤية محمد بن راشد ألهمت العالم وجعلت المنطقة العربية مركزاً حضارياً واقتصادياً تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من مستقبل الإعلام

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز