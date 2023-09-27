«COP28» يستضيف «مجلس طموح الشباب» في نيويورك

المصدر: نيويورك- البيان

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أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة المؤتمر على ضمان احتواء الجميع في منظومة عمل المؤتمر وتفعيل مشاركة الشباب من مختلف أنحاء العالم والاستماع إلى آرائهم وأولوياتهم لتعزيز دورهم المحوري في العمل المناخي، وضمان مساهمتهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولكوكب الأرض.

جاء ذلك خلال استضافة رئاسة «COP28» فعالية «مجلس طموح الشباب» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر قنصلية دولة الإمارات بمدينة نيويورك، بهدف تفعيل مشاركة الجيل الشاب وتعزيز إسهاماتهم، وتوفير منصة لعرض أفكارهم وطموحاتهم وتطلعاتهم استعداداً لانطلاق المؤتمر نهاية العام الجاري.

أفكار

وشارك في الفعالية سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة «تحالف من أجل الاستدامة العالمية» إلى جانب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في «COP28»، وبحضور أكثر من 30 من ممثلي الشباب من مختلف أنحاء العالم، حيث تناول النقاش المخرجات والنتائج المستهدفة المتعلقة بالشباب في «COP28» كما شارك ممثلو الشباب آراءهم وأفكارهم الهادفة لتحقيق تقدم جوهري وملموس في العمل المناخي.

ويأتي انعقاد مجلس طموح الشباب في إطار إحدى الركائز الرئيسية لخطة عمل رئاسة COP28 وهي ضمان احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر، والتي تهدف إلى تمكين الشباب للمشاركة في العمل المناخي، وربط المجموعات الشبابية بمنظومة عمل مؤتمرات الأطراف.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر خلال المجلس أن إبداع الشباب وأفكارهم وشغفهم وعزمهم الراسخ من العوامل الأساسية التي ستساهم في ضمان تحقيق «COP28» نتائج طموحة وفعّالة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تساعد على إتاحة الفرصة للشباب لمشاركة أفكارهم وطموحاتهم وتطلعاتهم استعداداً لانطلاق المؤتمر أواخر العام الجاري.

تفعيل

وأجابت معالي شما المزروعي الشباب الحاضرين عن استفساراتهم المتعلقة بمشاركتهم في المؤتمر، وأكدت التزام رئاسة المؤتمر بتعزيز وتفعيل مشاركة الشباب في منظومة العمل المناخي، عبر عمليات صنع السياسات والقرارات الرسمية في المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بالمناخ.

وقالت معاليها، خلال المجلس «لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، سيُخصص «COP28» يوماً للشباب والأطفال والتعليم والمهارات، بالإضافة إلى مساحة خاصة للشباب في المنطقتين الخضراء والزرقاء، ومن خلال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات سنسعى لتغيير الوضع الراهن، والعمل مع الجميع للوفاء بالالتزامات، وتقديم حلول وابتكارات جديدة، بالاستفادة من إمكانيات الشباب اللا محدودة».

وناقش قادة العمل المناخي والشباب، في المجلس، سُبل إسهام «قمة الطموح المناخي» في نجاح «COP28»، بما في ذلك الإنجازات الرئيسية المطلوب تحقيقها للشباب في مؤتمر الأطراف، وربط جدول أعمال مكتب الأمم المتحدة الجديد للشباب مع العملية التفاوضية للمؤتمر، والتقدم المحرز في جهود «COP28» الرئيسية دعماً لمشاركة الشباب.

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