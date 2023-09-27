هيفاء أبوغزالة: نعوّل على مؤتمر الأطراف لمعالجة القضايا الملحة

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أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، أن قمة المناخ المقبلة «COP28» التي تستضيفها دولة الإمارات، تعد الحدث المناخي الأكبر في العالم، ولهذا نعول كثيراً على القمة للبناء على مخرجات «COP27» والوصول إلى العديد من التوصيات التي تسهم في معالجة القضايا البيئية الملحة.

وقالت أبوغزالة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إن مشاركة المنطقة العربية في المحادثات الجارية حول كيفية مواجهة الأزمات الناتجة عن التغيرات المناخية من خلال استضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ «COP27» في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، واستضافة دولة الإمارات لقمة المناخ «COP28» العام الجاري يؤكد على الدور المهم الذي تلعبه دولنا العربية في مجال العمل المناخي واهتمام العالم بالأطروحات والمبادرات التي تقدمها الدول العربية والخاصة بمكافحة الآثار السلبية لتغيرات المناخ.

وحذرت من خطورة هذه الآثار التي أصبحت متكررة وذات تأثير مباشر على المواطنين، وقالت: إن منطقتنا العربية أصبحت قريبة من هذه التأثيرات السلبية من حرائق الغابات وموجات الجفاف والفيضانات التي نشاهدها، فضلاً عن ارتفاع درجة حرارة الأرض والشح المائي وأزمات الغذاء مما يستدعي تكاتف دول العالم لإيجاد حلول لها.

ونوهت بما تشهده الإمارات من نهضة تنموية شاملة في المجالات كافة، خصوصاً في مجال البيئة والطاقة المتجددة، ونتطلع لاستكمال دورها الفاعل في المنطقة العربية.

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