بحث التعاون بين «إيدج» وريو دي جانيرو

المصدر: أبوظبي - البيان

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قام وفد رفيع المستوى من مسؤولي الإدارة العليا في مجموعة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، بزيارة رسمية إلى حاكم ولاية ريو دي جانيرو، كلاوديو كاسترو. وعُقد الاجتماع في قصر غوانابارا، المقر الرسمي لحكومة ولاية ريو دي جانيرو.

وجاء الاجتماع، الذي يعزز الأهمية الاستراتيجية للسوق البرازيلية بالنسبة للمجموعة، في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها قادة ايدج إلى أبرز المقار الحكومية والمكاتب المحلية وشركاء الدفاع والعملاء المحتملين.

ورحّب الحاكم كاسترو بفيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج، ومنصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وكبار المسؤولين ضمن وفد ايدج.

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