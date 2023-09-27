5.7 ملايين مشترك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المصدر: دبي - البيان

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اشتراك نحو 5 ملايين و730 ألف موظف في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل منذ دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير لسنة 2023 وحتى 25 سبتمبر ومن بينهم أكثر من 5.6 ملايين مشترك في القطاع الخاص وأكثر من 87 ألف مشترك في القطاع الحكومي الاتحادي.

يأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة المحددة للاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إذ من المقرر تطبيق غرامة مالية مقدارها 400 درهم في 1 أكتوبر المقبل في حق المشمولين بالنظام غير المشتركين فيه، سواء من العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، ويستثنى من التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.

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