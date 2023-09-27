محمد بن راشد: في ذكرى مولد نبينا نجدد محبته وطاعته

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بذكرى مولد خير البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة «X»: «تحل علينا ذكرى مولد خير البشر الذي أضاء مولده مشارق الأرض ومغاربها وأضاء النور الذي جاء به قلوب البشر وقلوبنا وأضاءت سيرته ومنهجه الطريق لنا ولأمته إلى يوم الدين.

نجدد في ذكرى مولد نبينا محبته ونجدد طاعته ونجدد قيم الرحمة والخير التي جاء بها للعالمين ونهنئ الأمة الإسلامية بهذه الذكرى العطرة ونصلي عليه اليوم وكل يوم عدد خلق ربنا وزنة عرشه ومداد كلماته.. آمين».

قيم نبوية

وبارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للشعوب العربية والإسلامية ذكرى ميلاد خير البشر، وقال سموه في تغريدة عبر «X»: «نبارك للشعوب العربية والإسلامية ذكرى ميلاد خير البشر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستذكر في ذكرى مولده الشريف ما حمله نبي الرحمة وخاتم النبيين من خير للبشر كل البشر وما أرساه من قيم أضاءت الأرض نوراً».

خير وسلام

وهنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشعوب العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وقال سموه في تدوينة عبر «X»: «نحتفي بسيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم ونستذكر القيم الإنسانية السامية التي أرساها في دعوته، ونهنئ الشعوب العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ونسأل الله أن يجعلها ذكرى مباركة تتجلى فيها معاني الخير والإخاء ونعزز عبرها مبادئ التسامح والسلام».

سموه: أضاءت سيرته ومنهجه الطريق لنا ولأمته إلى يوم الدين

حمدان بن محمد: نستذكر في ذكرى مولده الشريف ما حمله نبي الرحمة من خير للبشر وما أرساه من قيم أضاءت الأرض مكتوم بن محمد: ذكرى مباركة تتجلى فيها معاني الخير والإخاء ونعزز عبرها التسامح والسلام

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز