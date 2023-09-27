«الهلال الأحمر» تطلق جائزة «عون» للخدمة المجتمعية

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جائزة «عون» للخدمة المجتمعية في دورتها الثانية عشرة، على مستوى المؤسسات التعليمية في الدولة للعام الدراسي 2023 - 2024.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس في مقرها بأبوظبي، بحضور حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف للهيئة، ونواب الأمين العام، والدكتورة أمينة حسن المعمري مسؤول البرامج التطوعية وخدمة المجتمع في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويتناول موضوع الجائزة عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم شرائح مهمة مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع.

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