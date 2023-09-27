قنصل الإمارات في شنغهاي: الصين تدعم شعار «COP 28» بألعاب نارية رقمية

المصدر: شنغهاي - وام

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قال مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، إن حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في مدينة هانغتشو الصينية، استخدم للمرة الأولى «الألعاب النارية الرقمية» وذلك في إطار نشر مفهوم حماية البيئة والاستدامة، وبما يتماشى مع شعار عام الاستدامة لدولة الإمارات ومؤتمر «COP28».

وأوضح أن دولة الإمارات تشارك في هذه الدورة بـ 140 رياضياً ينافسون في 20 رياضة فردية وجماعية، بما في ذلك الرماية والسباحة والملاكمة والفروسية، لافتاً إلى أن مدينة هانغتشو استعدت لهذا الحدث العالمي على أفضل المستويات، وخصوصاً من حيث تجهيز البنى التحتية وتوفير كل ما يلزم لإنجاحه، مشيراً إلى أن الصين تمتلك خبرات كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية.

وأكد أن دورة الألعاب الآسيوية ستسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الإمارات والصين وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الرياضي.

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