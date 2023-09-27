اجتماع اللجنة الاستشارية لتحالف الإمارات للعمل المناخي

المصدر: دبي ـ البيان

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عقد تحالف الإمارات للعمل المناخي بقيادة جمعية الإمارات للطبيعة، الاجتماع الافتتاحي للجنته الاستشارية، والتي تتألف من شخصيات قيادية مرموقة، بهدف دفع النمو السريع للتحالف وزيادة تأثيره الحقيقي، لضمان ترك إرث قوي من العمل المناخي المحلي لما بعد كوب 28.

ترأس الاجتماع رزان المبارك، سفيرة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لدى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بالمناخ ورئيسة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، وبتوجيه الخبراء من مختلف الجهات غير الحكومية، يسعى التحالف إلى تعزيز طموحات استراتيجية الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك وفقاً لأهداف اتفاقية باريس وشراكة مراكش للعمل المناخي العالمي؛ التي تدعو إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والجهات غير الحكومية. وجاء تعيين رزان المبارك كرئيسة للتحالف، ليمنح التحالف الفرصة للاستفادة من خبرتها الواسعة في التعامل مع الجهات غير الحكومية للإسراع من عملية خفض انبعاثات الكربون على الصعيد المحلي.

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